L’Azerbaïdjan et l’Iran signent une série de documents

Bakou, 28 mars, AZERTAC

Ce mercredi, l’entretien élargi des présidents azerbaïdjanais et iranien, Ilham Aliyev et Hassan Rohani, a été suivi de la cérémonie de signature d’une série de documents en présence des deux chefs d’Etat.

Le Programme exécutif sur la coopération entre le Comité d’Etat chargé de la Famille, de la Femme et de l’Enfant de la République d’Azerbaïdjan et la Vice-Présidence chargée des femmes et des affaires familiales de la République islamique d’Iran a été signé par Hidjran Husseynova, présidente du Comité d’Etat chargé de la Famille, de la Femme et de l’Enfant de l’Azerbaïdjan et Massoumeh Ebtekar, vice-présidente iranienne chargée des femmes et des affaires familiales.

Le Plan d’exécution dans les années 2018-2019 du Mémorandum d’accord sur la coopération dans les domaines du sport entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère des Sports et de la Jeunesse de la République islamique d’Iran a été signé par Azad Rahimov, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d’Azerbaïdjan et Massoud Soltanifar, ministre des Sports et de la Jeunesse de la République islamique d’Iran.

Le Programme d’échange sur la culture et l’art pour les années 2018-2021 entre le Ministère de la Culture et du Tourisme de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère de la Culture et de la Guidance islamique de la République islamique d’Iran a été signé par Abulfas Garayev, ministre de la Culture et du Tourisme de la République d’Azerbaïdjan, et Abuzar Ebrahimi Torkaman, dirigeant de l’Organisation pour la culture et des relations islamiques de la République islamique d’Iran.

Le Programme d’activité relatif au Mémorandum d’accord sur la coopération en matière de santé et de médecine entre le Ministère de la Santé de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère de la Santé et de l’Education médicale de la République islamique d’Iran a été signé par Ogtay Chiraliyev, ministre de la Santé de la République d’Azerbaïdjan, et Iraj Harirji, vice-ministre de la Santé et de l’Education médicale de la République islamique d’Iran.

Le Mémorandum d’accord sur le développement conjoint des blocs de gisements pertinents dans la mer Caspienne entre le Ministère de l’Energie de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère du Pétrole de la République islamique d’Iran a été signé par Perviz Chahbazov, ministre de l’Energie de la République d’Azerbaïdjan, et Bijan Namdar Zanganeh, ministre du Pétrole de la République islamique d’Iran.

Le Mémorandum d’accord sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l’industrie entre le Ministère de l’Economie de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère de l’Industrie, des Mines et du Commerce de la République islamique d’Iran a été signé par Chahin Moustafayev, ministre de l’Economie de la République d’Azerbaïdjan, et Mohammad Chariatmedari, ministre de l’Industrie, des Mines et du Commerce de la République islamique d’Iran.

Le Mémorandum d’accord sur la coopération entre le Ministère de l’Economie de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère des Affaires économiques et des Finances de la République islamique d’Iran a été signé par Chahin Moustafayev, ministre de l’Economie de la République d’Azerbaïdjan, et Massoud Karbasian, ministre des Affaires économiques et des Finances de la République islamique d’Iran.

L’Accord sur le financement de la construction du tronçon de chemin de fer Astara-Rasht sur le territoire iranien entre la République d’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran a été signé par Chahin Moustafayev, ministre de l’Economie de la République d’Azerbaïdjan, et Massoud Karbasian, ministre des Affaires économiques et des Finances de la République islamique d’Iran.