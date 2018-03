Présentation du film «La leçon de Khodjaly»

Bakou, 29 mars, AZERTAC

Le 29 mars, au Centre international de presse, a eu lieu la présentation du documentaire «La leçon de Khodjaly», préparé par l’ARB Aran et le Studio Qulp, avec le soutien du Fonds scientifique auprès de la Présidence de la République d’Azerbaïdjan.

Le conseiller du documentaire est Ali Hassanov, assistant du président de la République pour les Affaires publiques et politiques, l’auteur du scénario et le réalisateur est le journaliste émérite Mubariz Asguérov. Dans le film documentaire, les auteurs se sont référés aux faits indiqués dans le livre d’Ali Hassanov «Le génocide de Khodjaly : ses causes, ses conséquences et sa reconnaissance à l’échelle internationale».

Dans le documentaire de 45 minutes, il s’agit de la couverture par les médias mondiaux du génocide commis par les Arméniens contre les Azerbaïdjanais civils dans la nuit du 25 au 26 février 1992 à Khodjaly. Des informations sont également fournies sur les mesures prises dans le cadre de la campagne «La justice pour Khodjaly», lancée à l’initiative de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, et la reconnaissance de ce génocide par un certain nombre de pays.

Le film reflète aussi la souffrance d'une famille cachée dans la forêt pendant quatre jours lorsque les occupants arméniens ont attaqué Khodjaly.

Après la projection du film, les intervenants ont parlé de l’importance de cette œuvre cinématographique.