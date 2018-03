Une conférence sur le centenaire du génocide du 31 mars s’est tenue à Bakou

Bakou, 30 mars, AZERTAC

Une conférence internationale consacrée au centenaire du génocide des Azerbaïdjanais de 1918 s’est tenue à Bakou ce jeudi.

Organisée par la Commission d’Etat azerbaïdjanaise chargée des prisonniers de guerre, des personnes portées disparues et des otages, la conférence portant sur le thème « Le centenaire du génocide des Azerbaïdjanais de 1918. La politique de génocide, d’agression militaire et de nettoyage ethnique à l’époque moderne » a rassemblé de célèbres scientifiques, historiens azerbaïdjanais, turcs, russes, américains, allemands, français, irlandais et géorgiens.