Les relations azerbaïdjano-italiennes se développent

Bakou, 30 mars, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, en visite de travail à Rome, s’est entretenu avec Angelino Alfano, ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Lors de l’entretien, les ministres ont fait savoir que les relations bilatérales et l’amitié entre les deux pays étaient à haut niveau, ajoutant que la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Italie dans les domaines économico-commercial, énergétique et culturel se développait avec succès. Il a été noté que l’Italie était le principal partenaire commercial de l’Azerbaïdjan dans l’Union européenne.

Ils ont souligné l’importance du Corridor gazier Sud et des projets TAP et TANAP, appréciant la coopération entre les deux pays dans ce sens.

Les ministres ont également abordé la coopération de l’Azerbaïdjan avec l’UE. Angelino Alfano a dit que son pays soutenait l’élargissement de la coopération de l’Azerbaïdjan avec l’Union européenne.

Le statut du président italien en exercice de l'OSCE a été abordé lors de l’entretien. Angelino Alfano a souligné que l’Italie soutenait le règlement pacifique du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh par la médiation des co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, en conformité avec les normes du droit international et l’Acte final d'Helsinki.

Elmar Mammadyarov a remercié l’Italie pour sa position équitable concernant la résolution du conflit. Il a donné des informations sur le processus de négociations sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh.

Le ministre a souligné que la violence des frontières des Etats internationalement reconnus était inacceptable et le conflit du Haut-Karabagh devait être réglé conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et à l’Acte final d’Helsinki, ainsi que dans le cadre de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Azerbaïdjan.

La coopération au sein des organisations internationales et les questions d’intérêt commun ont fait l’objet d’un échange de vues.