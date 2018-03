l’Université technique d’Azerbaïdjan élargit sa coopération avec les établissements d’enseignement supérieur de l’Allemagne

Bakou, 30 mars, AZERTAC

Un groupe d’employés de l’Université technique d’Azerbaïdjan (AzTU) a effectué une visite à l’Université de technologie de Brandebourg d’Allemagne.

La délégation de cette université a d’abord rencontré le professeur Ch. Hipp, vice-président de l’université allemande chargé des recherches et du développement scientifique, ainsi que le professeur M.Koziol, vice-président chargé de l’enseignement et de l’éducation.

Les perspectives de la coopération entre les deux universités dans les domaines de la construction mécanique et de la métallurgie, l’élaboration du plan d’enseignement pour la préparation au baccalauréat et au master qui conduira à délivrer un double diplôme ont été discutées pendant la rencontre. L’importance de la formation des spécialistes au doctorat, l’organisation conjointe des conférences scientifiques et techniques, des séminaires méthodiques et des écoles d’été à l’Université technique d’Azerbaïdjan, à l’Université de technologie de Brandebourg et aux autres universités partenaires a été mise en valeur.

Une présentation sur les travaux de recherche scientifique dans les domaines de la construction mécanique et de la métallurgie à l’Université technique d’Azerbaïdjan et à l’Université de technologie de Brandebourg a été faite pendant ce séjour.

La délégation de l’AzTU a également tenu des entretiens à l’Institut des Machines de découpe de métal et des Processus de production de l’Université technique de Chemnitz et à l’Institut des Machines de découpe de métal et des techniques de gestion de l’Université technique de Dresde.

Lors des entretiens, les discussions ont porté sur les perspectives de développement de la coopération entre l’AzTU, l’Université technique de Chemnitz et l’Université technique de Dresde dans les domaines de la construction mécanique et de la métallurgie.