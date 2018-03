Des milliers de nos compatriotes se rendent au Mémorial du génocide de Gouba VIDEO

Gouba, 31 mars, AZERTAC

Une marche a été organisée, le 31 mars à Gouba, à l’occasion du centenaire du génocide des Azerbaïdjanais de 1918.

Des fonctionnaires d’Etat et de gouvernement, des députés du Milli Medjlis, des dirigeants des comités et des entreprises, des représentants du corps diplomatique, des chefs des confessions religieuses et des Azerbaïdjanais venus des quatre coins du pays ont été présents à la marche.

Des bouquets de fleurs ont d’abord été déposés devant le monument du leader national Heydar Aliyev.

Puis, la marche organisée à l’occasion du 100ème anniversaire du génocide des Azerbaïdjanais de 1918 a commencé.

Les participants ont lancé des slogans tels que «Punir les vandales arméniens ! », «La terreur de 100 ans de l’Arménie !», «Nous n’avons pas oublié le génocide de 1918 !», «La justice pour Khodjaly».

Ils ont déposé une gerbe et des bouquets de fleurs devant le mémorial érigé en mémoire des victimes du génocide au Complexe mémorial du génocide de Gouba. Des prières ont été faites après l’observation d’une minute de silence en mémoire des victimes du génocide.

A noter que le cimetière du génocide de Gouba a été découvert le 1er avril 2007. Les restes de plus de 400 corps humains ont été retrouvées lors des recherches menées à ce cimetière.

Le complexe créé en vertu du décret du président Ilham Aliyev en date du 30 décembre 2009, avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev, a été inauguré le 18 septembre 2013.