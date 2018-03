Gouba accueille une conférence scientifique consacrée au centenaire du génocide des Azerbaïdjanais VIDEO

Gouba, 31 mars, AZERTAC

Une conférence scientifique au niveau national consacrée au 100ème anniversaire du génocide des Azerbaïdjanais de 1918 a débuté au Complexe mémorial du génocide de Gouba.

La conférence portant sur le thème «Les leçons des génocides» a commencé par la projection du film « Le génocide de Gouba ».

Lors de son intervention, l’académicien Issa Habibbeyli, vice-président de l’Académie nationale des Sciences de la République d’Azerbaïdjan (ANSA), a abordé les tragédies que le peuple azerbaïdjanais avait subies pendant les 200 dernières années. Il a indiqué que la conférence scientifique était organisée conformément au décret portant centenaire du génocide des Azerbaïdjanais de 1918, signé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev le 18 janvier 2018.

Ali Hassanov, assistant du président de la République pour les Affaires publiques et politiques, est intervenu à la conférence.

Abulfas Garayev, ministre azerbaïdjanais de la Culture et du Tourisme, Ziyeddin Aliyev, chef du Pouvoir exécutif de la région de Gouba, Yagoub Mahmoudov, directeur de l’Institut d’histoire de l’ANSA et député du Milli Medjlis, Moubariz Gourbanly, président du Comité d’Etat en charge des organisations religieuses, et le cheik-ul-islam Allahchukur Pachazadé, dirigeant de la Direction des Musulmans du Caucase, ont pris la parole.

Ensuite, les dirigeants des confessions religieuses ont récité des prières pour les victimes du génocide.

La conférence a été clôturée par Ali Hassanov.