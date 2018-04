BP nomme un Azerbaïdjanais au poste de vice-président pour l’Australie

Bakou, 2 avril, AZERTAC

L’Azerbaïdjanais Emil Ismayilov a été nommé au poste de vice-président de BP pour l’Australie. Il prendra ses fonctions à partir du 1er mai prochain.

A son nouveau poste, Emil Ismayilov sera responsable de toute activité d’exploration et de production de la société BP en Australie.

A noter qu’Emil Ismayilov a plus de 19 ans d’expérience dans l’industrie pétrolière et gazière. Pendant ce temps, il a occupé différents postes aux offices de Bakou, d’Aberdeen et de Londres de BP.