Le président Ilham Aliyev décrète l’installation de 14 modulaires à Aghsou, Ismayilli, Goboustan et Chamakhy

Baku, 3 avril, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a signé 2 avril un décret portant mesures sur le développement de l’infrastructure éducative dans les régions d’Aghsou, Ismayilli, Goboustan et Chamakhy.

Selon le décret, 4 millions 392 mille de manats de la somme prévue dans le budget de l’Etat de 2018 de la République d’Azerbaïdjan pour les coûts d’investissement ont été alloués au Ministère de l’Education pour l’installation de 14 écoles modulaires qui pourraient accueillir au total 776 élèves dans les régions d’Aghsou, Ismayilli, Goboustan et Chamakhy.

Conformément au décret, des modulaires seront installées dans les villages de Gandov, Guirk, Ouchtaglychlag de la région d’Ismayilli, dans les villages de Talychnourou, Ardjiman, Djyragly, Djaban,y, Tchaghan, Lalézar et Sabirli de la région de Chamakhy, dans le village de Chykhzerli de Goboustan et dans les villages de Sangalan, Abaskhanly et Sarvan de la région d’Aghsou.