Mouvement des Non-Alignés : Bakou accueille une réunion au niveau de hauts fonctionnaires

Bakou, 3 avril, AZERTAC

La réunion au niveau de hauts fonctionnaires visant la préparation de la conférence ministérielle du Mouvement des Non-Alignés a entamé ses travaux mardi 3 avril à Bakou.

Lors de son discours d’ouverture, Ruben Dario Molina, vice-ministre vénézuélien des Affaires étrangères, a souligné que le Mouvement des Non-Alignés était une bonne plateforme en termes de renforcement des relations politiques. «Ce mouvement reflète également les principes de l’ONU. Nous pouvons l’appeler aussi le mouvement multiculturel. Il crée de bonnes opportunités pour éliminer les problèmes préoccupant nos pays», a-t-il estimé.

L’Azerbaïdjan y est représenté par Yachar Aliyev, représentant permanent auprès de l’ONU. Lors de son intervention, Y. Aliyev a fait savoir que les questions globales, régionales, interrégionales, politiques, ainsi que le développement des droits de l’homme seraient au cœur des discussions lors de cette réunion. Le communiqué de Bakou serait adopté à la fin de la réunion.

A noter qu’une conférence intérimaire des ministres des Affaires étrangères du Mouvement des Non-Alignés au sujet de « La promotion de la paix et de la sécurité internationales au service du développement durable » aura lieu les 5-6 avril 2018 à Bakou.

Des représentants des pays membres et de ceux ayant obtenu le statut d’observateur au sein du Mouvement des Non-Alignés et des organisations internationales, des délégués des pays et des organisations conviés en tant qu’invités spéciaux participeront à la conférence.

Le Mouvement des Non-Alignés regroupant 120 États. Dix-sept états et 10 organisations internationales y ont le statut d'observateur.

Pour rappel, l’Azerbaïdjan accueillera le XVIIIe Sommet du Mouvement en 2019 et présidera cette organisation en 2019-2022.