Le chef de la diplomatie nord-coréenne bientôt en Azerbaïdjan

Bakou, 3 avril, AZERTAC

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, effectuera une visite en Azerbaïdjan afin de participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du Mouvement des Non-Alignés qui se tiendra à Bakou, rapporte l’AZERTAC citant l’agence sud-coréenne Yonhap.

Il est noté que le chef de la diplomatie nord-coréenne a pris l’avion de Pyongyang à Pékin mardi matin pour se rendre ensuite à Bakou et à Moscou.

A noter qu’une conférence intérimaire des ministres des Affaires étrangères du Mouvement des Non-Alignés au sujet de «La promotion de la paix et de la sécurité internationales au service du développement durable» aura lieu les 5-6 avril 2018 à Bakou.

Des représentants des pays membres et de ceux ayant obtenu le statut d’observateur au sein du Mouvement des Non-Alignés et des organisations internationales, des délégués des pays et des organisations conviés en tant qu’invités spéciaux participeront à la conférence.

Le Mouvement des Non-Alignés regroupant 120 États. Dix-sept états et 10 organisations internationales y ont le statut d'observateur.

Pour rappel, l’Azerbaïdjan accueillera le XVIIIe Sommet du Mouvement en 2019 et présidera cette organisation en 2019-2022.