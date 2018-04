Entretien du président Ilham Aliyev avec le ministre d’Etat jordanien pour les affaires médiatiques et la communication VIDEO

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est entretenu, mercredi 4 avril, avec Mohammad Momani, ministre d’Etat jordanien pour les affaires médiatiques et la communication.

Mohammad Momani a transmis les salutations et les meilleurs du roi Abdallah II de Jordanie au chef de l’Etat Ilham Aliyev et au peuple azerbaïdjanais. Il a noté que son pays avait un profond respect envers le leadership du président Ilham Aliyev, l’Azerbaïdjan et le peuple azerbaïdjanais. «Les réalisations obtenues par l’Azerbaïdjan sont suivies avec intérêt en Jordanie», a avoué le ministre, ajoutant que l’Azerbaïdjan était un pays exemplaire accueillant des événements internationaux importants.

Indiquant le grand rôle des relations d’amitié personnelle entre le roi de Jordanie et le président azerbaïdjanais dans les liens bilatéraux, Mohammad Momani a dit que le roi de Jordanie lui avait donné des instructions liées au développement de la coopération avec l’Azerbaïdjan dans les domaines politique et économique. Ayant hautement apprécié l’organisation de la conférence ministérielle du Mouvement des Non-Alignés par l’Azerbaïdjan, le ministre jordanien a exprimé sa satisfaction quant à l’invitation à cet événement.

Ayant transmis sa reconnaissance pour les paroles agréables, le président Ilham Aliyev a précisé que ses relations d’amitié personnelle avec le roi Abdallah II de Jordanie avaient contribué au développement des liens entre les deux pays. Réitérant que la Jordanie était un pays ami pour l’Azerbaïdjan, le chef de l’Etat a dit que les deux pays entretenaient de bonnes relations dans le domaine politique et a insisté sur l’importance de l’élargissement de la coopération dans le domaine économique, y compris la croissance du chiffre d’affaires et l’utilisation des possibilités d’investissements. «L’Azerbaïdjan est devenu un endroit où se tiennent des événements internationaux importants», a estimé le chef de l’Etat, avant d’avoir indiqué l’importance de la conférence ministérielle du Mouvement des Non-Alignés.

Enfin, le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations du roi Abdallah II de Jordanie et a demandé de lui transmettre les siennes.