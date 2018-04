Bakou, 5 avril, AZERTAC

Le Centre des congrès de Bakou accueille ce jeudi matin la cérémonie d’ouverture de la conférence ministérielle du Mouvement des Non-Alignés au sujet de « La promotion de la paix et de la sécurité internationales au service du développement durable ».

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

D’abord, une photo de famille a été prise.

Jorge Arreaza Montserrat, ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, pays qui préside le Mouvement des pays non alignés, a souligné que le président de son pays Nicolas Maduro soutenait le Mouvement des Non-Alignés et a transmis ses salutations au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et aux participants de la conférence.

Une minute de silence a été observée en hommage à la mémoire des présidents et des dirigeants décédés après le dernier sommet du Mouvement des pays non alignés à Margarita, au Venezuela.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture.

Ensuite, les participants ont procédé à un vote pour élire le président de la conférence.

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a été élu président de la conférence.

Au total, plus de 800 personnes, dont des délégués des pays membres du Mouvement des pays non alignés, ainsi que des représentants d'États et d'organisations internationales titulaire d’un statut d’observateur auprès du mouvement, ainsi que des représentants des pays et organisations en tant qu’invités spéciaux, participent à la Conférence des ministres.

Le Mouvement des Non-Alignés, qui joue un rôle important dans l’assurance de la paix et de la sécurité internationales, regroupe 120 Etats. 17 États et 10 organisations internationales bénéficient d’un statut d'observateur auprès du Mouvement des Non-Alignés.

La République d'Azerbaïdjan a rejoint le Mouvement des Non-Alignés lors de la 16ème Conférence ministérielle à Bali en 2011 et accueillera son 18ème Sommet en 2019. En 2019-2022, la République d'Azerbaïdjan présidera le Mouvement des Non-Alignés.