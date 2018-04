Les Azerbaïdjanais d’Ukraine ont fait une déclaration

Kiev, 5 avril, AZERTAAC

Le Congrès des Azerbaïdjanais unis d’Ukraine a fait une déclaration au nom des Azerbaïdjanais en Ukraine.

Il a condamné les tentatives d’un groupe d’Azerbaïdjanais émigrés dans les pays européens de porter atteinte à l’image du pays.

Les auteurs de la déclaration se disent très préoccupés par la non-résolution du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, le problème le plus douloureux du peuple azerbaïdjanais, déclarent espérer que l’Etat azerbaïdjanais parviendra en utilisant tous les moyens à une solution pacifique du conflit et œuvre à remplir dignement tous ses engagements pour y réussir.

Nos compatriotes en Ukraine déclarent que le développement économique de l’Azerbaïdjan, la croissance de sa puissance politique, son adhésion à un certain nombre d’organisations internationales réputées, surtout le fait qu’il est considéré comme un partenaire important au sein de ces organisations, constituent une idée complète sur notre pays. Mais certains de nos compatriotes ne comprennent pas à ils portent atteinte à l’image internationale de notre pays en répondant par des démarches irréfléchies à des appels suspects.