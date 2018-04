Le président Ilham Aliyev a visité la 17e édition du Salon international du tourisme et des voyages d’Azerbaïdjan

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva et la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, ont visité jeudi matin le XVIIe Salon international du tourisme et des voyages d’Azerbaïdjan (AITF 2018) et la 12e édition du Salon international pour la restauration et les fournitures de l’hôtel et du restaurant HOREX Caucasus-2016, qui avaient ouvert leurs portes au Centre Expo de Bakou.

Le ministre de la Culture et du Tourisme Abulfas Garayev a informé le chef de l’Etat et son épouse Mehriban Aliyeva sur les salons.

Le président Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva et la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, ont ensuite visité les pavillons des salons.