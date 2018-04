Mohammad Javad Zarif : Les relations azerbaïdjano-iraniennes ont atteint le plus haut niveau possible

Bakou, 6 avril, AZERTAC

« Au cours des 26 dernières années, les relations entre l’Iran et l’Azerbaïdjan ont atteint le plus haut niveau possible », a déclaré Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, dans son interview à l’AZERTAC.

Ayant exprimé son plaisir du haut niveau des relations, le ministre a attiré l’attention sur la dernière visite du président iranien Hassan Rohani en Azerbaïdjan. «Le déplacement du président Hassan Rohani en Azerbaïdjan a été très réussi. Tous les deux pays travaillent sur des projets importants. L’un d’eux inclut la coopération conjointe en mer Caspienne. Nous entretenons également une coopération réussie dans les corridors Nord-Sud et Sud-Ouest. La coopération trilatérale Azerbaïdjan-Iran-Turquie et celle quadrilatérale Azerbaïdjan-Géorgie-Turquie-Iran se poursuivent à haut niveau. Nous nous impatientons pour développer encore plus largement ces liens», a-t-il précisé.