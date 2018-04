Miroslav Lajcak : L’ONU attache de l’importance aux relations avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec Miroslav Lajcak, président de la 72ème session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Miroslav Lajcak a rappelé sa visite en Azerbaïdjan, en tant que ministre slovaque des Affaires étrangères, en 2010, soulignant que le développement de l’Azerbaïdjan pendant ces années dans tous les domaines était louable. Il a exprimé son plaisir d’être de nouveau en Azerbaïdjan, évoquant l’excellente organisation de la conférence ministérielle du Mouvement des Non-Alignés.

Les parties ont largement échangé sur les relations Azerbaïdjan-ONU et ont discuté des perspectives d’élargissement des liens. Elmar Mammadyarov a souligné que l’Azerbaïdjan avait contribué à la mise en œuvre des objectifs et des principes de la Charte de l’ONU en participant aux organes électoraux de ladite organisation. Il a abordé l’élection de son pays en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et son activité.

Miroslav Lajcak a indiqué que l’ONU attachait de l’importance aux relations avec l’Azerbaïdjan, soulignant que les efforts de l’Azerbaïdjan dans l’approfondissement des liens et le fait qu’il accueillait à haut niveau les évènements organisés à l’initiative des Nations Unies avaient été hautement appréciés.

Le processus de négociations du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, ainsi que les autres questions figurant à l’ordre du jour ont fait l’objet d’un échange de vues.