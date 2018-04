Le ministre palestinien des Affaires étrangères a été au Milli Medjlis

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Le président du Milli Medjlis Ogtay Assadov a rencontré ce vendredi la délégation conduite par Riad Malki, ministre des Affaires étrangères de l'Etat de Palestine.

Ogtay Assadov a dit que ce genre de rencontres entre l’Azerbaïdjan et la Palestine, pays amis, avait une grande importance en termes de développement et de renforcement des relations.

Il a souligné que Riad Malki effectuait sa quatrième visite en Azerbaïdjan en tant que ministre, appréciant hautement sa participation à la conférence ministérielle du Mouvement des Non-Alignés.

Il a été noté que les liens entre les peuples azerbaïdjanais et palestinien étaient basés sur la fraternité, les racines religieuses et culturelles.

Le président du Milli Medjlis a indiqué que le peuple et le gouvernement azerbaïdjanais soutenaient politiquement et économiquement le peuple palestinien et continueraient ce soutien à l’avenir, ajoutant que son pays défendait toujours la position équitable de la Palestine dans l’adoption des décisions sur la Palestine dans le cadre de l’ONU, de l’OCI et du Mouvement des Non-Alignés. Il a dit que l’Azerbaïdjan était pour le règlement pacifique de la question de Proche-Orient conformément aux normes du droit international.

A son tour, Riad Malki a abordé sa participation à la conférence ministérielle du Mouvement des Non-Alignés et ses rencontres tenues en marge de son déplacement.

Le ministre a exprimé ses remerciements pour la position courageuse du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors du sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique au sujet d’Al-Qods.

Il a noté que son pays attachait une grande importance à l’approfondissement des relations avec l’Azerbaïdjan, marquant que l’Etat et le peuple palestiniens soutenaient la position équitable de l’Azerbaïdjan concernant le conflit du Haut-Karabagh et étaient pour le règlement du conflit dans le cadre des normes du droit international.