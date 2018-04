Jorge Arreaza Montserrat : Il existe de très bonnes relations entre l’Azerbaïdjan et le Venezuela

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Nous avons de très bonnes relations avec l’Azerbaïdjan et notre coopération se développe sans cesse. C’est ce qu’a déclaré Jorge Arreaza Montserrat, ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, dans une interview exclusive à l’AZERTAC.

Abordant la visite du président vénézuélien Nicolas Maduro en Azerbaïdjan, Jorge Arreaza Montserrat a fait savoir qu’il existait de bonnes opportunités pour la coopération dans différents domaines. «Lors de ma rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, nous avons discuté du développement des liens bilatéraux. Nous sommes intéressés par l’élargissement des relations avec l’Azerbaïdjan. Le Venezuela a récemment ouvert son ambassade en Azerbaïdjan. Le chargé d’affaires est déjà à Bakou. Cela témoigne du niveau de nos relations. Nous attendons l’ouverture de l’Ambassade d’Azerbaïdjan au Venezuela», a-t-il indiqué.

Jorge Arreaza Montserrat a dit que les deux pays partageaient des intérêts communs dans divers domaines, ajoutant qu’il existait de bonnes opportunités pour élargir la coopération en matière d’investissement et d’énergie. «Nous coopérons avec succès au sein de l’ONU et d’autres organisations internationales. Nous sommes des Etats indépendants. Les autres ne peuvent pas s'ingérer dans nos affaires intérieures. Nous devons renforcer les relations dans les domaines de l’investissement et du commerce. Il faut augmenter le nombre des visites réciproques. Il est temps de prendre des mesures concrètes», a marqué le ministre vénézuélien.