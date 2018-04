Le ministre iranien des Affaires étrangères effectue une visite au Nakhtchivan

Nakhtchivan, 7 avril, AZERTAC

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a effectué ce vendredi une visite en République autonome du Nakhtchivan.

Le président de l'Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Vassif Talybov, s’est entretenu avec le chef de la diplomatie iranienne.

Le président de l'Assemblée suprême a remercié Mohammad Javad Zarif pour sa visite au Nakhtchivan. Il a également exprimé ses remerciements pour l’hospitalité lors de son déplacement en Iran en 2017 et les travaux effectués en matière de développement des relations pendant la courte période écoulée depuis sa visite.

«Les relations azerbaïdjano-iraniennes se développent grâce aux efforts des présidents des deux pays. 11 rencontres tenues entre les chefs d’Etat azerbaïdjanais et iranien, ainsi que les visités réciproques effectuées ont abouti au développement des liens. La coopération politique et économique entre nos pays s’élargit. La visite du ministre iranien des Affaires étrangères au Nakhtchivan revêt une grande importance en termes de développement des relations. Aujourd’hui, les liens entre la République autonome du Nakhtchivan et les provinces iraniennes se développent dans différents domaines. Il existe une coopération réussie en matière de transport, d’éducation, d’économie, de commerce, d’énergie, de douane et de chemin de fer», a indiqué Vassif Talybov.

Le président de l'Assemblée suprême a marqué qu’il y avait des relations chaleureuses entre les deux peuples et s’est dit convaincu qu’elles s’élargiraient encore plus.

A son tour, Mohammad Javad Zarif s’est dit satisfait d’être en visite au Nakhtchivan, remerciant pour l’accueil chaleureux.

«Le développement de la République autonome du Nakhtchivan est évident. Cela ouvert de larges opportunités pour le développement des liens. L’Iran attache une importance particulière au développement des relations avec l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhtchivan. Les liens entre nos deux pays sont à haut niveau», a-t-il dit.

Un échange de vues a eu lieu sur des questions d’intérêt commun.

Le ministre iranien a visité le Centre de physiothérapie de Douzdagh.

Il a également pris connaissance de l’Université d’Etat de Nakhtchivan.

Mohammad Javad Zarif a terminé vendredi sa visite en République autonome du Nakhtchivan.

Le ministre iranien a été accompagné à l’Aéroport international de Nakhtchivan par Vassif Talybov, président de l’Assemblée suprême.