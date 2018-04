Les troupes arméniennes n’arrêtent de violer le cessez-le-feu

Bakou, 9 avril, AZERTAC

Hier, les forces armées arméniennes ont violé le cessez-le-feu à 92 reprises en se servant à la fois des mitrailleuses de gros calibre dans les différentes directions du front, rapporte dans un communiqué le Ministère de la Défense.

Les unités militaires des forces armées de l'Arménie ont tiré depuis leurs positions situées dans le village de Chavarchavan et sur les collines anonymes de la région de Noyemberian, dans le village de Berkaber et sur les collines anonymes de la région d’Idjévan, dans les villages de Mossesguekh, Tchinari et Aïguedzor de la région de Berd, ainsi que sur les collines anonymes de la région de Krasnosselsk de l’Arménie sur celles opposées de l'armée azerbaïdjanaise situées dans les villages de Kémerli, Gouchtchou Aïrym, Achaghy Eskipara, Mézem et Qizilhadjili de la région de Gazakh, dans les villages d’Aghdam, Kokhanabi et Garalar de la région de Tovouz, ainsi que sur les collines anonymes de la région de Guédébey de la République d'Azerbaïdjan.

Les positions des forces armées azerbaïdjanaises ont également subi des tirs venant depuis celles de l'armée arménienne situées non loin des villages de Tchiléburt et Yarimdja de la région de Terter, non loin des villages de Chykhlar, Youssifdjanly et Merzili de la région d'Aghdam, non loin des villages d’Achaghy Veyselli, Garakhanbeyli et Kurdler de la région de Fuzouli, non loin du village de Mehdili de la région de Djabraïl, ainsi que sur les collines anonymes des régions de Goranboy, Terter, Aghdam et Fuzouli de l'Azerbaïdjan.