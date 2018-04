Rachid Alimov : L’Azerbaïdjan participe activement aux événements organisés au sein de l’Organisation de coopération de Shanghaï

Bakou, 9 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec une délégation menée Rachid Alimov, secrétaire général de l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS).

Le secrétaire général Rachid Alimov a exprimé ses remerciements pour les conditions créées pour l'Organisation de Coopération de Shanghai en vue d'observer les élections présidentielles dans le pays, a noté qu'ils avaient eu des réunions fructueuses, s’étaient familiarisé avec l’ambiance préélectorale et prenaient des mesures nécessaires pour observer les élections.

Notant que l'Azerbaïdjan était un partenaire de dialogue de l'Organisation de coopération de Shanghaï, le Secrétaire général a salué la participation active de l'Azerbaïdjan aux événements culturels et sociaux organisés au sein de l'organisation ces derniers temps.

Ayant remercié le Secrétaire général R. Alimov pour son soutien au développement des relations entre l'Organisation de coopération de Shanghai et l'Azerbaïdjan, le ministre Elmar Mammadyarov a souligné que l'Azerbaïdjan entendait élargir sa coopération avec l'organisation et l'élever à un niveau qualitativement nouveau.

Le ministre Elmar Mammadyarov a noté que l'Azerbaïdjan entretenait des relations d’amitié et de partenariat avec les pays membres de l'OCS et a ajouté que les projets de corridors de transport Est-Ouest, Nord-Sud et Sud-Ouest avec la participation de l’Azerbaïdjan ouvraient de larges opportunités de coopération.

La réunion a également abordé les questions relatives à l’augmentation de la sensibilisation du public sur l'OCS et à la mise en œuvre de projets de diplomatie publique.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt mutuel.