Message de félicitations de M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie

Son Excellence Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Cher Ilham Heydar oglu.

Veuillez agréer mes sincères félicitations pour votre réélection au poste de président de la République d’Azerbaïdjan.

Votre large victoire aux élections affirme clairement votre réputation politique, reconnaît vos services dans la résolution des questions socio-économiques actuelles et celles concernant la politique étrangère auxquelles l’Azerbaïdjan est confronté.

Vos efforts destinés au renforcement des relations d’amitié et de bon voisinage entre nos deux pays sont salués en Russie. Je suis certain que grâce à nos efforts conjoints, nous allons assurer aussi l’élargissement de la coopération bilatérale bénéfique dans tous les domaines, ainsi que l’activité de partenariat mutuelle dans les questions internationales. Cela est certainement conforme aux intérêts fondamentaux des peuples russe et azerbaïdjanais.

Je tiens à vous souhaiter une excellente santé, plein bonheur et de nouveaux succès dans vos hautes fonctions

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Vladimir Poutine

Président de la Fédération de Russie