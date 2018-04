Le Conseil Global pour la tolérance et la paix s’intéresse à coopérer avec une organisation internationale présidée par l’AZERTAC VIDEO

Bakou, 13 avril, AZERTAC

Le Conseil Global pour la tolérance et la paix a exprimé son intention de coopérer avec l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) qui est actuellement présidée par l’AZERTAC.

Ce sujet a été abordé au cours d’un entretien entre Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, président de l’OANA, Marlene Wehbe, responsable de département du Conseil, rédactrice du journal libanais «Al Joumhouria», et Jamaladdin Busha, employé de la chaîne de télévision algérienne «Ennahar Tv».

«Nous sommes venus à Bakou afin de surveiller les élections présidentielles», a dit Marlene Wehbe, ajoutant que le vote s’était déroulé de manière démocratique et transparente. Elle a noté que l’Azerbaïdjan prenait des mesures importantes destinées à la promotion de la tolérance et des idées de paix. «A cet égard, le Conseil a l’intention de tisser des relations étroites avec l’Azerbaïdjan. Nous sommes intéressés par la signature d’un accord de coopération avec l’OANA qui est actuellement présidée par l’AZERTAC. On considère que nous pouvons diffuser plus largement la tolérance et les idées de paix en se servant de vastes opportunités de l’AZERTAC et de l’OANA», a-t-elle estimé.

Soulignant que les représentants d’un certain nombre de médias influents du monde avaient surveillé les élections en Azerbaïdjan, Aslan Aslanov a dit que les médias étrangers avaient montré un grand intérêt pour le vote et ses résultats, et diffusé des informations objectives à ce sujet.

Jamaladdin Busha, employé de «Ennahar Tv», a noté que la chaîne qu’il représentait était intéressée par la coopération avec l’AZERTAC, a fait savoir que la chaîne de télévision prévoyait de préparer des reportages sur le développement socio-économique, la culture et l’histoire de l’Azerbaïdjan.