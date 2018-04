La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a rencontré des jeunes inventrices azerbaïdjanaises

Bakou, 13 avril, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a rencontré ce vendredi Reyhan Djamalova et Zahra Gassimzadé, jeunes inventrices azerbaïdjanaises et fondatrices du start-up «Rainergy» .

Pendant la rencontre, les jeunes inventrices ont donné des informations sur leur projet et plans futurs. Il a été noté que «Rainergy» était une installation produisant de l'électricité grâce à l'eau de pluie. Cette installation inventée par elles peut créer de larges opportunités dans le développement des sources d’énergie alternatives.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a noté que la présence de ce genre de jeunes talents en Azerbaïdjan l'inspirait et la surprenait. Disant être fière de la formation d’une telle génération en Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva a assuré que l’Etat apporterait un soutien nécessaire à leur projet et accorderait toujours de l’attention aux jeunes talents et aux petits start-ups.

Pour rappel, inventée par Reyhan et Zahra, élèves en 9e année du Lycée «Istek», l’installation «Rainergy» avait provoqué un grand intérêt lors du Sommet mondial de l'entrepreneuriat 2017 et avait été mentionnée en particulier par Ivanka Trump, conseillère du président américain.