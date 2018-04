L’ambassadeur saoudien en Azerbaïdjan arrive au terme de son mandat

Bakou, 13 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec l’ambassadeur saoudien Musaïd bin Ibrahim bin Abdullah al – Salim, qui arrive au terme de son mandat.

Lors de l’entretien, l’ambassadeur a fait savoir que son pays attachait une grande importance au développement des relations avec l’Azerbaïdjan.

Il a été noté que les liens azerbaïdjano-saoudiens étaient à un niveau parfait et les réussites obtenues dans le développement de la coopération en matière économico-commerciale et touristique étaient satisfaisantes.

Il a été noté que plus de 35 mille touristes saoudiens étaient venus en Azerbaïdjan en 2017. Avec la signature d’un accord en matière de transport aérien et la réalisation des vols directs, ce chiffre augmentera encore plus cette année.

Elmar Mammadyarov a marqué que la position de l’Arabie saoudite concernant l’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan, ainsi que le soutien à la position juste et équitable de l’Azerbaïdjan au sein des organisations internationales étaient hautement appréciés.

L’ambassadeur a noté que son pays poursuivrait de façon cohérente sa position liée au conflit du Haut-Karabagh. Il a ensuite exprimé sa gratitude pour le soutien qui lui avait été apporté durant son mandat.

Le ministre a dit que les efforts de l’ambassadeur pour le développement des relations amicales et partenariales entre les deux pays étaient hautement appréciés.

Enfin, le chef de la diplomatie azerbaïdjanais a souhaité plein succès au diplomate dans ses futures activités.