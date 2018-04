Message de félicitations de M. Donald Tusk, président du Conseil européen

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président, cher Ilham.

Je tiens à vous exprimer mes meilleurs vœux à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République d'Azerbaïdjan.

J'espère qu'au cours de votre nouveau mandat, les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne seront approfondies, notamment par la négociation d'un nouvel accord bilatéral ambitieux, fondé sur des valeurs et des principes fondamentaux partagés et sur nos intérêts globaux, politiques et économiques.

Je me réjouis également de continuer à travailler avec vous pour développer notre coopération au sein du Partenariat oriental, en vue de renforcer davantage l'engagement et le soutien de l'Union européenne et de faire progresser nos objectifs communs de stabilité et de prospérité dans la région.

Veuillez agréer l'assurance de ma plus haute considération.

Cordialement,

Donald Tusk

Président du Conseil européen