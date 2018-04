Message de félicitations de M. Bakir Izetbegovic, Président de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev,

Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

Permettez-moi de vous présenter mes plus sincères félicitations pour votre réélection au poste de président de la République d’Azerbaïdjan. Je suis convaincu que votre riche expérience et votre professionnalisme vous permettront d’enregistrer de plus grands progrès en faveur du bien-être du peuple azerbaïdjanais.

La Bosnie-Herzégovine est une amie fidèle de l’Azerbaïdjan et vous pouvez être sûr que nous contribuerons à l’approfondissement de la coopération et à la réalisation des projets conjoints.

Monsieur le Président, c’est agréable de savoir que vous effectuerez bientôt une visite en Bosnie-Herzégovine durant votre nouveau mandat. Cela contribuera sans aucun doute à raffermir encore plus la coopération et l’amitié traditionnelle entre les deux peuples.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Bakir Izetbegovic

Président de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine