Message de félicitations de Son Altesse Cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, Président des Emirats arabes unis

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

J’adresse mes plus sincères félicitations à Votre Excellence et à votre peuple ami pour votre réélection à la tête de la République d’Azerbaïdjan. Je vous prie, Monsieur le Président, de transmettre à votre peuple ami que le peuple des Emirats arabes unis partage la joie du peuple azerbaïdjanais.

Je forme des vœux de santé, de bonheur et de succès pour Votre Excellence et d’abondance et de paix pour votre peuple ami.

Veuillez agréer, Excellence, l’expression de ma très haute considération.

Khalifa ben Zayed Al-Nahyane

Président des Emirats arabes unis