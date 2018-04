Bakou, 14 avril, AZERTAC

Encore une cour rénovée dans le cadre du projet « Notre cour », organisé par l’Association IDEA et avec le soutien des pouvoirs exécutifs des arrondissements la ville de Bakou, a été mise à la disposition de ses résidents aujourd’hui. La cour est située dans un quartier peuplé de plus de 4 mille habitants dans le bourg de Lökbatan de l’arrondissement de Garadagh de Bakou.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et présidente de l’Association IDEA, a participé à l’inauguration de la cour et à la plantation d'arbres.

Il est à noter que le projet « Notre cour » a été lancée à l’initiative de Leyla Aliyeva.

C’est la troisième cour rénovée dans le bourg de Lökbatan.