Communiqué de la Présidence de la République

Lundi 16 avril, le président de la République Ilham Aliyev a félicité Ramiz Mehdiyev, chef de l'Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan, à l’occasion de son jubilé et lui a décerné l'Ordre de la Gloire pour son activité fructueuse dans le renforcement de l'Etat et sa grande contribution au développement scientifique.

Ramiz Mehdiyev a remercié le chef de l'Etat pour la décoration et avoir hautement apprécié son activité. Le chef de l’Administration présidentielle a mis en valeur les services exceptionnels du président Ilham Aliyev visant à renforcer encore plus l’Etat azerbaïdjanais moderne, fondé par le leader national Heydar Aliyev, et a dit que l’Azerbaïdjan avait obtenu de grandes réalisations dans toutes les sphères sous la présidence du chef de l’Etat. Il a renouvelé ses remerciements au président de la République.