Le Sénat de l'Arizona a adopté une proclamation soutenant l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan

Bakou, 16 avril, AZERTAC

Le Sénat de l’état de l'Arizona, aux Etats-Unis, a adopté une proclamation soutenant fermement l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, a-t-on appris auprès du consulat général d’Azerbaïdjan à Los Angeles.

Adopté à l'unanimité après être lu par le vice-président du Sénat John Kavanagh lors de la séance plénière du Sénat, le document a été présenté au consul général d'Azerbaïdjan à Los Angeles, Nassimi Aghaïev.

Signée par le président du Sénat Steven B. Yarbrough, la proclamation exprime un ferme appui à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.

Selon le document, la République démocratique d'Azerbaïdjan, première république démocratique laïque et démocratique dans le monde musulman, a été créée en 1918 et a enregistré de nombreuses réformes progressistes dans un court laps de temps. Elle a octroyé le droit de vote aux femmes non seulement pour la première fois dans le monde musulman, mais aussi avant les pays avancés de l'époque.

La proclamation souligne qu'après avoir restauré son indépendance en 1991, l'Azerbaïdjan a consolidé sa liberté et son indépendance et est devenu l'un des pays les plus dynamiques. Elle indique que les États-Unis ont été l'un des premiers pays à avoir reconnu la République d'Azerbaïdjan et à avoir établi des relations diplomatiques avec lui, et que la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan sont reconnues et soutenues par les États-Unis et les Nations Unies.

La proclamation mentionne également que l'Azerbaïdjan a été l'un des premiers pays à avoir apporté un soutien complet aux Etats-Unis immédiatement après les attentats terroristes du 11 septembre. Le document salue aussi la contribution de l'Azerbaïdjan à la sécurité énergétique des États-Unis, de l'Europe et d'Israël.

La proclamation indique que l'Azerbaïdjan a tissé, à l’aide de son consulat général à Los Angeles, un partenariat solide avec l'Arizona au cours des dernières années.

En conclusion de la proclamation, le Sénat réitère son ferme appui à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues.