La Cour constitutionnelle a rendu publics les résultats des élections présidentielles

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Le plénum de la Cour constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan s’est tenu le 17 avril sous la présidence de Ferhad Abdoullayev.

Les résultats des élections présidentielles de la République d’Azerbaïdjan du 11 avril 2018 ont été examinés lors de la réunion.

La Cour constitutionnelle a écouté les rapports des juges, les déclarations des représentants légaux du sujet concerné et les opinions des experts, examiné les documents et pris la décision d'approuver et d'annoncer officiellement les résultats des élections présidentielles du 11 avril 2018.

La décision a été lue par Ferhad Abdoullayev, président de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle a approuvé les résultats reflétés dans le Protocole du 15 avril 2018 de la Commission électorale centrale de la République d'Azerbaïdjan concernant les présidentielles du 11 avril 2018. Elle a proclamé Ilham Aliyev élu président de la République.

La décision de la Cour constitutionnelle entre en vigueur dès le jour de sa proclamation et ne peut être abolie, modifiée ou interprétée officiellement par un organisme ou un fonctionnaire.

La réunion a également rassemblé des parlementaires, des représentants de la société et des médias de masse.