L’Ecole supérieure du pétrole de Bakou tiendra un forum international

Bakou, 17 avril, AZERTAC

La 2ème édition du Forum international de la SOCAR sera organisée conjointement par l’Ecole supérieure du pétrole de Bakou (ESPB) et la société britannique Confidence Capital Ltd du 23 au 26 avril à Bakou.

Le forum sur le thème « La mer Caspienne et l’Asie centrale : le commerce, la logistique, le raffinage du pétrole et la pétrochimie», consacré au 95ème anniversaire du leader national Heydar Aliyev, sera l’un des évènements les plus importants du calendrier pétrolier de la région de la mer Caspienne.

Plus de 250 participants et plus de 45 rapporteurs provenant de 20 pays seront présents à ce forum.

Le forum a pour but d’analyser les dernières tendances et les perspectives de développement relatives au traitement, à la vente et l’exportation des réserves en hydrocarbures dans les régions de la mer Caspienne et de l’Asie centrale.