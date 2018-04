Les bibliothèques nationales azerbaïdjanaise et qatarie signeront un mémorandum sur la coopération mutuelle

Bakou, 17 avril, AZERTAC

La cérémonie d'ouverture du nouveau bâtiment de la Bibliothèque nationale du Qatar s'est tenue à Doha. L’Azerbaïdjan a été représenté à cette cérémonie par Vaguif Aliyev, premier vice-ministre azerbaïdjanais de la Culture et du Tourisme, le professeur Karim Tahirov, directeur de la Bibliothèque national d’Azerbaïdjan, et Rachad Ismayilov, ambassadeur d’Azerbaïdjan au Qatar.

La cérémonie a rassemblé des chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres de la culture et du tourisme, ainsi que des directeurs des bibliothèques nationales de plus de 30 pays.

Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Emir de l’Etat du Qatar, Cheikha Mozah Bint Nasser Al-Missned, présidente de la Fondation du Qatar, et Sohair Wastawy, directeur exécutif de la Bibliothèque nationale du Qatar, ont pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture.

Vaguif Aliyev a rencontré Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Il a transmis les salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à l’émir de l’Etat du Qatar, félicitant le peuple qatari à l’occasion de ce projet.

A noter que les bibliothèques nationales d’Azerbaïdjan et du Qatari signeront aujourd’hui un mémorandum sur la coopération mutuelle.