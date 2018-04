Bakou accueille la 4ème édition de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de l’OCI

Bakou, 18 avril, AZERTAC

La 4ème édition de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) se tient aujourd’hui à Bakou.

La conférence a été conjointement organisée par le Ministère azerbaïdjanais de la Jeunesse et de Sports, l’OCI, le Forum de la jeunesse de la Conférence islamique pour le dialogue et la coopération et la Fédération sportive de la solidarité islamique (ISSF).

La session a débuté par la récitation des versets coraniques.

Osman Askin Bak, président de la conférence, ministre turc de la jeunesse et des Sports, a abordé les travaux effectués pendant de la présidence de son pays à cette conférence. Il a déclaré que la présidence à la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de l’OCI passait de la Turquie à l’Azerbaïdjan pour deux ans.

Azad Rahimov, ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, a abordé la politique de jeunesse réalisée avec succès en Azerbaïdjan, les priorités dans ce domaine, la vision de l’Azerbaïdjan concernant l’avenir de la politique de jeunesse dans l’espace de l’OCI.

Youssif Mammadaliyev, chef du département de la politique de jeunesse et des sports de l’Administration présidentielle, a lu le message du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev adressé aux participants de la conférence.

La stratégie de jeunesse de l’OCI, l’activité des jeunes, le rapport final de la conférence, les décisions sur la détermination de la date et du lieu de la 5ème édition de la conférence des ministres, ainsi que l’adoption de la Déclaration de Bakou feraient l’objet de discussions lors de la conférence de deux jours.

La conférence a rassemblé des ministres de la jeunesse et de sports de plus de 40 pays membres de l’OCI, des présidents d’agences et de comités, ainsi que des représentants des organisations internationales.