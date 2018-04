Le président Ilham Aliyev reçoit le ministre turc de la jeunesse et des sports VIDEO

Bakou, 18 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 18 avril le ministre turc de la Jeunesse et des Sports Osman Askin Bak et Bilal Erdogan.

Le ministre Osman Askin Bak et Bilal Erdogan ont transmis au chef de l’Etat les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan et du Premier ministre Binali Yildirim. Ils ont félicité une nouvelle fois le président Ilham Aliyev à l’occasion de sa victoire écrasante aux élections et dit que cette victoire avait suscité un grand sentiment de fierté en Turquie.

Le chef de l’Etat a exprimé ses remerciements pour les félicitations.

Le développement réussi des relations d’amitié et de fraternité entre l’Azerbaïdjan et la Turquie dans tous les domaines a été souligné, le renforcement de la coopération dans les domaines de la politique de jeunesse et des sports a été mis en valeur pendant la rencontre. Il a été noté que la 4e session de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) tenue à Bakou servirait à élargir la coopération et la solidarité entre les pays islamiques.

Le chef de l’Etat a remercié pour les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan et du Premier ministre Binali Yildirim et a demandé de leur transmettre les siennes.