Entretien du président de la République avec le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique VIDEO

Bakou, 18 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu ce mercredi après-midi Yukiya Amano, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Ayant félicité le président Ilham Aliyev pour sa victoire à la présidentielle, Yukiya Amano a noté que sa rencontre avec le chef de l’Etat le jour de son investiture était un évènement remarquable. « L’Azerbaïdjan est un partenaire très important pour l’Agence internationale de l’énergie atomique », a estimé Yukiya Amano, ajoutant qu’une coopération de haut niveau s’effectuait avec l’Azerbaïdjan et des travaux conjoints sur un certain nombre de projets importants étaient en cours.

Ayant remercié pour les félicitations, le président Ilham Aliyev a mis l’accent sur l’importance du déplacement de Yukiya Amano en Azerbaïdjan. Le chef de l’Etat s’est félicité des bonnes relations de partenariat et de la mise en œuvre d’un certain nombre de projets conjoints entre l’Azerbaïdjan et l’Agence internationale de l’énergie atomique. Le président Ilham Aliyev s’est dit convaincu que la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Agence internationale de l’énergie atomique se développerait aussi à l’avenir.