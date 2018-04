Message de félicitations de M. Gilles Rémy, Président-directeur général du Groupe CIFAL

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev Président de la République d’Azerbaïdjan

Paris, le 13 avril 2018.

Excellence, Monsieur le Président,

Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter très chaleureusement à l’occasion de votre brillante réélection à la présidence de la République d’Azerbaïdjan, et de vous souhaiter le plus grand succès dans la poursuite de votre action à la tête de votre pays et au service de votre peuple.

Je me réjouis en particulier que votre nouveau mandat, placé sous le signe du Centenaire de la Première République, coïncide avec une année 2018 qui s’annonce exceptionnellement favorable aux contacts aux plus hauts niveaux et à un renforcement historique de la relation bilatérale entre l’Azerbaïdjan et la France.

Je me félicite que le projet de construction de patrouilleurs militaires de type OPV 90 avec Baku Shipyard suivi par Naval Group depuis 4 ans avec le soutien de ma société, et dont vous êtes parfaitement informé, soit aujourd’hui considéré comme le projet emblématique de la future coopération stratégique et industrielle entre nos deux pays.

Je me tiens sur ces différents sujets, Monsieur le Président, à votre entière disposition et vous adresse une nouvelle fois mes sincères félicitations et l’expression de mon profond respect, en attendant le plaisir de vous rencontrer lors de votre prochaine visite à Paris.

Gilles Rémy

Président-directeur général du groupe CIFAL