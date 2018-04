Le Ministère des Situations d’urgence et l’AIEA discutent de la coopération

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Le colonel-général Kemaleddin Heydarov, ministre azerbaïdjanais des Situations d’urgence par intérim, s’est entretenu le 19 avril avec Yukiya Amano, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Kemaleddin Heydarov a noté que son organisme coopérait étroitement avec les organisations internationales, y compris l'Agence internationale de l'énergie atomique, et a souligné l'importance des activités conjointes relatives à un certain nombre de projets importants. Il a parlé de l'importance d'approfondir encore plus les relations existantes entre le Ministère des Situations d'urgence de la République d'Azerbaïdjan et l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Yukiya Amano, a remercié pour la rencontre et s'est félicité de la mise en œuvre des projets conjoints réussis. Il a également souligné l'importance de d’élargir encore davantage la coopération.

Lors de la rencontre, les parties ont échangé sur les questions d’intérêt commun et les perspectives de la future coopération.