Ahmad Mounir: De bonnes relations se sont établies entre les agences AZERTAC et Antara

Jakarta, 19 avril, AZERTAC

De bonnes relations ont été établies entre les agences AZERTAC et Antara. Les deux agences maintiennent ces relations pendant longtemps et essayent de les élargir encore plus. C’est ce qu’a souligné Ahmad Mounir, directeur de l’agence de presse indonésienne Antara, lors de son interview à l’AZERTAC.

Soulignant que les deux agences menaient régulièrement un échange d’informations, A. Mounir a noté qu’elles étaient intéressées à élargir davantage cette coopération. «Nous pouvons organiser des expositions afin de promouvoir la culture, l’art et l’histoire de nos pays. Donc, les photojournalistes des deux agences peuvent photographier les curiosités de Bakou et de Jakarta et préparer un album photo», a-t-il estimé.

Il s’est dit convaincu que l’AZERTAC et l’Antara développeraient encore davantage leurs relations servant les peuples des deux pays.

A.Mounir s’est déclaré sûr que les deux agences renforceraient leur collaboration au sein de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA). «Nos peuples ont des valeurs communes. L’Antara accorde une grande importance à la coopération avec l’AZERTAC, principale agence de presse de l’Azerbaïdjan. Je pense que nous devons réaliser des projets conjoints afin d’intensifier l’activité prévue dans le mémorandum d’accord que nous avons signé», a-t-il conclu.