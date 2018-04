Message de félicitations de M. Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

Permettez-moi de vous féliciter pour votre réélection à la Présidence de la République d’Azerbaïdjan.

Je forme le vœu que votre nouveau mandat soit l’occasion d’approfondir les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne, et tout particulièrement que nous puissions finaliser la négociation d’un nouvel accord bilatéral ambitieux, fondé sur les valeurs et les principes fondamentaux, ainsi que sur nos intérêts politiques et économiques communs. Le respect des droits fondamentaux et des principes démocratiques doit être au cœur de nos préoccupations et je compte sur votre engagement renforcé envers ces valeurs importantes.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Jean-Claude Juncker

Président de la Commission européenne