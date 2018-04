Lettre de félicitations de Sa Majesté Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Roi d’Arabie saoudite

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Excellence, mon cher frère Ilham Aliyev,

Je tiens à vous présenter au nom du peuple et du gouvernement d’Arabie saoudite, ainsi qu’en mon nom propre mes plus chaleureuses félicitations suite à votre brillante réélection à la présidence de votre pays.

J’y ajoute mes meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur pour Votre Excellence, ainsi que de grand progrès et de prospérité pour le peuple frère de République d’Azerbaïdjan.

Je saisis cette bonne occasion pour dire que nous apprécions hautement les relations qui lient étroitement nos deux pays et nos deux peuples frères l’un à l’autre et œuvrons à les renforcer et développer dans toutes les sphères.

Haute considération,

Salmane ben Abdelaziz Al Saoud,

Roi d’Arabie saoudite, Serviteur des Deux Saintes Mosquées