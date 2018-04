Un général de l’OTAN : L’Azerbaïdjan est un partenaire fiable de l’OTAN

Bakou, 20 avril, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense par intérim, a rencontré ce vendredi la délégation conduite par le général Curtis M. Scaparrotti, commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR)

Zakir Hassanov a abordé la coopération militaire entre l’Azerbaïdjan et l’OTAN, l’activité des forces armées azerbaïdjanaise dans le cadre de différents programmes, ainsi que la contribution à la «Soutien résolu» en Afghanistan, mettant en valeur le développement des liens avec l’Alliance de l'Atlantique Nord. Evoquant la situation militaro-politique dans la région, le ministre azerbaïdjanais a mis en valeur l’importance du règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le cadre de l’intégrité territoriale de son pays et des normes du droit international.

Appréciant hautement la position de l’OTAN concernant l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, Zakir Hassanov s’est dit convaincu que l’organisation poursuivrait ses efforts dans ce sens.

Le général Curtis M. Scaparrotti a particulièrement souligné que l’Azerbaïdjan était un partenaire fiable de l’alliance. Il a hautement apprécié la participation de l’Azerbaïdjan dans la lutte contre le terrorisme, sa contribution importante au transport de marchandises pour les opérations de maintien de la paix, ainsi que le professionnalisme des soldats azerbaïdjanais aux opérations menées en Afghanistan.

Curtis M. Scaparrotti a remercié le président azerbaïdjanais pour l'organisation en Azerbaïdjan de sa rencontre avec le chef d'état-major des armées russes.