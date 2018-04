Leyla Aliyeva rencontre des enfants handicapés dans l’arrondissement Narimanov de Bakou

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, s’est rendue le 20 avril à l’internat spécial №5 dans l’arrondissement Narimanov de la ville de Bakou où elle a rencontré des enfants handicapés.

Construit en 1961, le bâtiment de l’internat spécial a été reconstruit en 2006 selon l’instruction de Mehriban Aliyeva, présidente de la Fondation Heydar Aliyev.

A présent, l’internat accueille 306 enfants dont 135 y sont logés.

Leyla Aliyeva s’est familiarisée avec les conditions créées à l’internat, a rencontré les élèves dans la salle de cours créée par la Fondation et s’est intéressée à leur éducation et à l’organisation de leurs loisirs.

A noter qu’une classe spéciale a été créée à l’internat dans le cadre du projet «Assurer l’accès des personnes aveugles et malvoyantes aux technologies de l’information et de la communication», réalisé conjointement par la Fondation Heydar Aliyev et le Programme des Nations unies pour le développement.

Puis, les élèves de l’internat ont présenté leurs performances.