La situation des personnes déplacées azerbaïdjanaises au menu des discussions à l’APCE

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Un groupe de députés conduit par Samad Seyidov, président de la Commission des relations internationales et interparlementaires du Milli Medjlis, chef de la délégation permanente de l’Azerbaïdjan auprès de l’APCE, effectuera du 21 au 29 avril une visite à Strasbourg afin de participer à la session de printemps de l'APCE.

Le rapport du Bureau de l'Assemblée et du Comité permanant sur les travaux effectués seront entendus, l’accord de Paris sur le changement climatique, le statut des journalistes en Europe, la situation actuelle et le rôle du Conseil de l’Europe en Libye, la guerre hybride et les engagements concernant les droits de l’homme et l'intégration scolaire des enfants de migrants feront l’objet d’un échange de vues lors de la session.

Un rapport sur les droits des personnes déplacées en Europe et leurs besoins humanitaires sera présenté, ainsi que la situation des personnes déplacées azerbaïdjanaises fera l’objet de discussions lors de la session de printemps.

Les députés azerbaïdjanais s’exprimeront sur les questions figurant à l’ordre du jour.