Une soirée intitulée « jAzzeri Bands » organisée à Bakou

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Le Palais Heydar Aliyev a accueilli le 21 avril un concert des célèbres jazzistes.

Avant le concert, le célèbre journaliste Rahib Azeri a pris la parole et a parlé de l’histoire du jazz et de son évolution en Azerbaïdjan.

L’Artiste émérite Djamil Emirov, compositeur et jazziste, le joueur de tar Chehriyar Imanov, représentant jeune et talentueux de l’école de tar azerbaïdjanaise, Nermin Karimbeyova, Elvin Bechirov, Leys Izzy et H3 Collective ont été présents à la soirée de musique « jAzzeri Bands ».

Le programme de concert a suscité un intérêt chez les amateurs de musique.