Le président de la République reçoit le ministre russe du développement économique VIDEO

Bakou, 23 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, le lundi 23 avril 2018, Maxim Orechkine, ministre du Développement économique de la Fédération de Russie.

Lors de l’entretien, il a été noté que les relations bilatérales entre les deux pays se développaient avec succès dans différents domaines, y compris l’économie.

Jugeant la croissance des échanges commerciaux comme un bon indicateur de l'expansion des relations économiques selon les résultats de l'année dernière et, aussi, du premier trimestre de l’année courante, le président Ilham Aliyev a souligné que c’était, en général, une bonne confirmation du développement des relations bilatérales. Le chef de l'Etat a déclaré que les relations économiques s’étaient raffermies à la suite des activités fructueuses conjointes des deux pays, de même que la coopération entre les différentes entreprises s’était renforcée. Le président Ilham Aliyev s’est dit convaincu que les relations économiques continueraient de se raffermir.

Maxim Orechkine a transmis les félicitations du président russe Vladimir Poutine au chef de l’Etat azerbaïdjanais à l'occasion de sa brillante victoire aux élections présidentielles. Il a noté que les résultats des élections constituaient la manifestation du soutien ferme du peuple à la ligne politique et économique menée par le président Ilham Aliyev et que la stabilité en Azerbaïdjan revêtait une grande importance. Le ministre russe a noté qu’un certain nombre de démarches sérieuses avaient été effectuées en matière de coopération économique même au cours de ces quelques mois postérieurs à sa dernière visite à Bakou. Maxim Orechkine s’est félicité de l'activité productive menée conjointement avec ses homologues azerbaïdjanais.

Le chef de l’Etat a remercié pour les félicitations.

Lors de l’entretien, les parties ont procédé à un échange de vues sur le corridor de transport international Nord-Sud, les perspectives de la coopération en matière d’investissement, d’agriculture, de tourisme et dans d’autres domaines.