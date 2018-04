Batoumi accueille le 97ème séminaire Rouz-Rout de l’OTAN

Tbilissi, 23 avril, AZERTAC

Le 97ème séminaire Rouz-Rout de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN a entamé ses travaux aujourd’hui à Batoumi, en Géorgie.

De hauts responsables géorgiens, des députés, des membres de l’AP de l’OTAN, ainsi que des représentants des organisations internationales sont présents à ce séminaire.

L’Azerbaïdjan est représenté au séminaire par Melahet Ibrahimqizi, députée du Milli Medjlis.

Paolo Alli, président de l'AP de l'OTAN, Guiorgui Margvelachvili, président géorgien, Irakli Kobakhidze, président du parlement géorgien, Mikheil Janelidze, ministre géorgien des Affaires étrangères, Levan Izoria, ministre géorgien de la Défense, et Zurab Pataradze, président de la République autonome d'Adjarie, sont intervenus au séminaire et ont abordé les processus en cours dans la région et le monde entier.

Des rapports sur la Géorgie et la mer Noire dans la nouvelle condition géopolitique, la sécurité dans la région de la mer Noire et l’intégration dans l’espace euro-atlantique seront présentés et des discussions seront menées lors du séminaire de deux jours.

La députée azerbaïdjanaise prendra la parole lors du séminaire et s’exprimera sur les questions à discuter.