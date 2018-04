Bakou, 23 avril, AZERTAC

L’Azerbaïdjan développera la coopération avec la Russie en matière de construction automobile et de tourisme.

Un mémorandum sur la coopération en matière de développement de l’assemblage des automobiles russes GAZ en Azerbaïdjan et un autre entre l’Association des stations balnéaires du Caucase du Nord et la station de ski de Chahdagh ont été signés en marge de la rencontre tenue le 23 avril entre Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, et Maxim Orechkine, ministre du Développement économique de la Fédération de Russie, en visite en Azerbaïdjan.